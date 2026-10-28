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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Proyek Menantang, Keuangan Jadi Sorotan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa perhatian pada kemampuanmu mengelola tanggung jawab tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun orang-orang terdekat.

Kamu mungkin merasa perlu mengambil waktu sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai, terutama jika beberapa persoalan belakangan ini membuat pikiran terasa penuh.

Dalam pekerjaan, tugas yang menantang dapat menguji ketelitian dan kemampuanmu mencari solusi, tetapi jangan langsung menganggap tanggung jawab tambahan sebagai hambatan karena pengalaman tersebut juga bisa membantu mengembangkan keterampilan.

Sementara itu, urusan keuangan perlu ditangani dengan bijaksana, terutama jika ada orang yang meminta bantuan dana atau membutuhkan dukungan dalam menyelesaikan masalah finansial.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Scorpio besok membutuhkan keseimbangan antara kepekaan emosional dan kemampuan melihat persoalan secara objektif.

Kamu mungkin menjadi lebih sensitif terhadap perkataan atau sikap pasangan, termasuk hal-hal kecil yang biasanya tidak terlalu dipermasalahkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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