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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta Menghangat, Proyek Baru Menanti

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa kesempatan untuk memperbaiki keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Kenangan lama mungkin kembali terlintas dan membuatmu memikirkan pengalaman yang pernah memberikan kesan mendalam, tetapi jangan sampai hal tersebut mengalihkan perhatian dari berbagai hal baik yang sedang berlangsung saat ini.

Dalam pekerjaan, perhatian dari atasan atau rekan yang lebih berpengalaman bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan melalui hasil kerja yang rapi dan dapat diandalkan.

Sementara itu, kehidupan asmara berpotensi terasa lebih hangat, sedangkan kondisi keuangan membutuhkan pengelolaan yang cermat agar setiap pemasukan dan pengeluaran tetap sesuai dengan rencana.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Libra besok berpotensi menghadirkan suasana yang lebih hangat melalui perhatian, pengertian, dan kesediaan untuk menghabiskan waktu bersama orang yang kamu sayangi.

Pengaruh Venus dalam ramalan astrologi menggambarkan dorongan untuk menikmati kedekatan emosional, sehingga kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat hubungan tanpa harus menunggu momen istimewa.

Editor: Novia Tri Astuti
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