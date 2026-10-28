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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Rezeki dari Relasi, Pikiran Butuh Jeda

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini besok, Kamis, 29 Oktober 2026, mengajak Anda untuk lebih cermat mengelola pikiran, menjaga komunikasi, dan memanfaatkan hubungan baik dengan orang-orang di sekitar.

Gemini yang dikenal mudah beradaptasi dan memiliki rasa ingin tahu tinggi mungkin menemukan banyak hal menarik untuk dipikirkan, tetapi tidak semua persoalan harus diselesaikan sekaligus.

Dalam kehidupan asmara, suasana yang tenang dapat menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan emosional diri sendiri maupun pasangan, sementara Gemini yang masih lajang perlu berhati-hati ketika berkenalan dengan seseorang yang memiliki karakter kuat.

Urusan keuangan berpotensi menghadirkan kabar melalui relasi atau klien lama, sedangkan pekerjaan membutuhkan komunikasi yang jelas agar persoalan yang tertunda tidak semakin berlarut-larut.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Gemini untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Gemini besok mungkin terasa lebih tenang dibandingkan hari-hari ketika berbagai hal berjalan dengan cepat.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, suasana yang tidak terlalu ramai justru dapat memberikan kesempatan untuk memahami hubungan secara lebih mendalam.

Editor: Novia Tri Astuti
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