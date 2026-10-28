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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Keuangan Membaik, Hati Kembali Hangat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa perhatian pada kestabilan keuangan, kedekatan emosional, dan pentingnya menjaga keseimbangan di tengah rutinitas yang cukup padat.

Taurus mungkin merasa lebih mudah menemukan ketenangan ketika menjalani aktivitas dengan ritme yang teratur, tetapi ada kalanya pikiran tetap sulit beristirahat karena terlalu banyak hal yang ingin diselesaikan.

Dalam kehidupan asmara, percakapan yang jujur dapat membantu mengurangi jarak dengan pasangan, sedangkan Taurus yang masih lajang perlu memahami bahwa perasaan kesepian tidak selalu berarti harus segera mencari hubungan baru.

Urusan keuangan menunjukkan tanda-tanda yang cukup menjanjikan, sehingga pengelolaan uang secara bijak dapat membantu memperkuat kondisi finansial dalam jangka panjang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Taurus besok menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kedekatan dengan orang yang memiliki tempat penting dalam hati.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, percakapan mengenai masa depan hubungan dapat membantu memperjelas harapan masing-masing.

Editor: Novia Tri Astuti
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