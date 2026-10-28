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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Scorpio disarankan untuk meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran dan mengevaluasi hal-hal yang benar-benar diinginkan.

Energi tubuh diperkirakan cukup stabil, tetapi kebiasaan makan terlalu cepat sebaiknya dihindari karena dapat memicu ketidaknyamanan pada perut.

Dalam kehidupan asmara, pasangan berpotensi menjadi sumber dukungan yang berarti ketika Anda menghadapi berbagai persoalan.

Sementara itu, pergerakan Bulan menuju Gemini mengingatkan Scorpio untuk lebih tertib dalam mengelola keuangan.

Periksa kembali tagihan yang belum dibayar dan pertimbangkan untuk menyelesaikan kewajiban lama secara bertahap.

Keuangan yang lebih teratur dapat membantu mengurangi beban pikiran dan membuat Anda merasa lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Mari simak ramalan selengkapnya zodiak Scorpio seperti dilansir dari laman Astrotalk. Yuk simak!

Cinta Scorpio

Editor: Novia Tri Astuti
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