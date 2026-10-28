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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.11 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Sebuah masalah komunitas mungkin muncul dan menyangkut zodiak cancer. Sesuatu membutuhkan perubahan dan cancer mungkin ikut bersatu untuk mendukungnya. 

Hal ini pertanda baik untuk masa depan, jadi cancer mungkin akan merasa senang dengan seluruh situasi setelah pertemuan berakhir. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus berupaya mempererat hubungan dengan pasangan dengan berjalan-jalan bersama. Terkait karir, cobalah memutuskan apakah cancer meninggalkan perusahaan saat ini dan beralih ke pekerjaan baru.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk membantu meningkatkan kekuatan mental. Terkait keuangan, cancer akan menerima keuntungan finansial atau mendapatkan kenaikan gaji dan promosi dalam waktu dekat.

Cinta Cancer

Berjalan-jalanlah untuk mempererat hubungan dengan pasangan. Setelahnya, kalian berdua akan kembali dengan perasaan segar. Pasangan akan menghargai kasih sayang dan perhatian dari cancer. 

Karir Cancer

Tawaran pekerjaan baru sangat memengaruhi pikiran cancer. Pertimbangkan pro dan kontra dari pekerjaan baru ini dan putuskan apakah cancer layak meninggalkan keamanan perusahaan saat ini. Carilah panduan dalam mencapai tujuan karir secara jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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