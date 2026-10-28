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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.09 WIB

Ramalan Zodiak Aries 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Waktu zodiak aries akhirnya terasa seperti milik sendiri. Mungkin, tidak ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan, panggilan telepon penting yang harus dilakukan, dan tidak ada yang mengawasi. 

Hal ini menyebabkan pelepasan stres yang signifikan, sehingga aries lebih mampu untuk fokus pada apa yang ada di depan mata. Pada malam hari, bersantailah di rumah, pesan makanan, dan tonton film favoritmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya menghabiskan waktu dengan pasangan untuk meninggalkan tekanan pekerjaan. Terkait karir, bersiaplah karena aries akan menghadiri wawancara serta menerima tawaran pekerjaan hari ini.

Sementara itu, cobalah untuk rileks agar terbebas dari kecemasan dan mimpi buruk saat tidur. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Pertimbangkan untuk menghabiskan waktu dengan pasangan jika sudah berpasangan. Pergi keluar bersama teman atau keluarga jika lajang. 

Kegiatan sosial kemungkinan akan sangat menyenangkan hari ini. Tinggalkan kekhawatiran dan tekanan pekerjaan, kemudian keluarlah untuk bersenang-senang. 

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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