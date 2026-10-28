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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.06 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Jika zodiak virgo ingin mengikuti kursus atau lokakarya daring tertentu, ini adalah hari yang baik untuk mempertimbangkan semua detailnya. Sejauh menyangkut tujuan pendidikan, virgo sangat fokus. 

Virgo cenderung tetap mengikuti program apa pun yang diinginkan. Virgo juga cenderung belajar lebih cepat dan mengingat lebih banyak. Pikirkanlah, baca literatur yang relevan, kemudian mendaftarlah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus menunjukkan penghargaan atas bagaimana pasangan selalu menemani selama masa-masa sulit. Mengenai karir, virgo mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan karena ada peluang yang menarik

Sementara itu, mulailah melakukan meditasi, karena sangat bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan membuat virgo lebih terhubung dengan tubuh. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.

Cinta Virgo

Pasangan sangat mendukung semua usaha yang virgo lakukan saat ini. Saat membutuhkan dukungan pasangan, pastikan virgo menunjukkan penghargaan atas bagaimana dia selalu berada di sisi virgo selama masa-masa sulit. Balaslah sikap dan dukungan penuh kasih ini kapan saja dibutuhkan.

Karir Virgo

Hari ini, virgo mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan. Bukan karena tidak bahagia di pekerjaan sebelumnya, tetapi peluang baru dan menarik mungkin datang. Ini mungkin tawaran yang tidak dapat virgo tolak, jadi virgo terdorong untuk menerimanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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