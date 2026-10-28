Ramalan Zodiak Gemini 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin tidak merasa ingin bekerja dan memutuskan untuk menghindari tanggung jawab. Jika tidak ada hal mendesak yang harus dilakukan, pertimbangkan untuk menuruti keinginan ini.

Bersantailah dengan membaca buku yang bagus, minum secangkir teh, menonton film favorit, atau berjalan-jalanlah di taman yang indah. Nikmati energi lembut pada hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu keluar dengan pasangan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Terkait karir, gemini akan menerima kabar baik tentang pekerjaan yang selama ini diidam-idamkan.

Sementara itu, lakukan meditasi sebelum tidur agar mampu beristirahat dengan baik. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Hari ini, keluarlah dan bersenang-senang dengan pasangan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film. Hal ini akan benar-benar memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan.

Karir Gemini