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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius & Capricorn 28 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kemungkinan, akan muncul beberapa masalah dalam hidup zodiak sagitarius. Transit ini hadir untuk membuat sagitarius merasa bingung dan kesal. Terlepas dari alasannya, percaya diri dan atasi masalah ini dengan menghadapinya secara berani. 

Hari ini bukan hari yang tepat untuk mencoba hal-hal yang berisiko. Jauhi semua sumber air, karena sagitarius mungkin akan mendapat masalah dan semakin stres.

Hari ini adalah hari terbaik bagi zodiak capricorn untuk menemukan cara dalam meningkatkan kreativitas. Temukan ide-ide kreatif mengalir tanpa hambatan dari perspektif kreatif. 

Raih kesempatan yang didapatkan hari ini untuk berpikir dan bekerja dengan cara baru. Beri kesempatan bagi sisi kreatif diri sendiri untuk bekerja dengan sisi praktis dan menciptakan kombinasi yang unggul.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan menerima dukungan penuh dari pasangan dalam segala hal yang dilakukan. Terkait karir, berbahagialah karena sagitarius mungkin akan bergabung dengan perusahaan yang mempunyai budaya kerja ramah karyawan.

Sementara itu, ubah kebiasaan makan dan gaya hidup agar sembuh dari gangguan pencernaan ringan. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.

Cinta Sagitarius

Hubungan sagitarius dengan pasangan hangat, sehingga sagitarius akan menerima dukungan penuh kasih sayang dalam segala hal yang dilakukan. Hubungan sagitarius berada dalam periode yang harmonis. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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