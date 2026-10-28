Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo merasa bersemangat dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Ada keinginan untuk menekuni hobi baru atau melakukan olahraga favorit.

Leo harus memanfaatkan hari ini untuk memutuskan apa yang ingin dikejar dan menyiapkan rencana bagaimana akan melakukannya. Sudah saatnya untuk melepaskan kebosanan dan menjelajahi dunia sepenuhnya.

Jika tidak mengatakan sesuatu sekarang, zodiak virgo mungkin akan menyesalinya nanti. Waspadalah terhadap potensi konflik atau kesalahpahaman dalam berbagai situasi. Daripada mengatakan sesuatu yang kejam, lebih baik diam.

Virgo adalah zodiak yang unik dimana meskipun ada beberapa kekurangan kecil, terdapat banyak keuntungan yang memungkinkan virgo untuk berhasil mengatasi segala rintangan. Virgo adalah pribadi yang kreatif dan cerdas, mampu menjadi pendengar yang baik, serta merupakan pekerja yang berdedikasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan asmara saat ini. Terkait karir, rekan kerja baru akan cukup senang dengan kehadiran leo saat ini.

Sementara itu, sadarilah bahwa tidur mampu menyegarkan dan memberi energi baru untuk menjalani hidup dengan bahagia. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo