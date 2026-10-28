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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.39 WIB

Ramalan Zodiak Cancer untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Cancer disarankan untuk lebih memercayai intuisi dalam mengambil keputusan hari ini, terutama yang berkaitan dengan keuangan.

Hindari investasi berisiko dan pembelian yang sebenarnya tidak dibutuhkan agar kondisi finansial tetap terkendali.

Bagi Cancer yang masih lajang, ada peluang untuk mengenal seseorang berzodiak Aquarius yang menarik.

Selain itu, pemasukan tambahan mungkin datang sebelum hari berakhir. Pergerakan Bulan menuju Gemini juga mengingatkan Anda akan pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri.

Beristirahat sejenak dari kesibukan dapat membantu memulihkan keseimbangan emosional. Jangan terlalu keras dalam menilai diri sendiri dan berikan ruang bagi setiap perasaan untuk hadir tanpa harus menghakiminya.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Cancer besok, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Cancer

Dalam kehidupan asmara, Cancer mungkin merasa membutuhkan perhatian dan kehadiran pasangan lebih dari biasanya.

Editor: Novia Tri Astuti
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