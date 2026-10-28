Ramalan Zodiak Gemini untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Bulan yang memasuki zodiak Gemini membawa dorongan baru untuk lebih memperhatikan kesehatan dan kebugaran.
Anda mungkin merasa lebih bersemangat untuk memperbaiki rutinitas sehari-hari dan memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri.
Dalam urusan asmara, Gemini yang masih lajang berpeluang menemukan kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama seseorang berzodiak Libra.
Sementara itu, aktivitas pekerjaan diperkirakan berlangsung dinamis dan menawarkan pengalaman menarik.
Manfaatkan energi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas kreatif dan membangun hubungan yang bermakna. Hindari membuang waktu pada hal-hal yang tidak penting agar produktivitas tetap terjaga.
Cinta Gemini
Kehidupan asmara Gemini mungkin terasa lebih tenang dibandingkan biasanya. Namun, suasana ini justru dapat menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan diri sendiri sekaligus memperkuat hubungan dengan pasangan.
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