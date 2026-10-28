Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Taurus mungkin merasa sulit menenangkan pikiran pada pagi hari. Untuk mengatasinya, cobalah melakukan olahraga ringan atau berlari sebentar agar suasana hati menjadi lebih baik.
Dalam hubungan asmara, komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu mengatasi jarak emosional dengan pasangan.
Sementara itu, pergerakan Bulan ke Gemini membawa perhatian pada kondisi keuangan dan membuka peluang munculnya sedikit kelegaan dalam waktu dekat.
Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, luangkan waktu pada malam hari untuk bersantai. Menikmati secangkir teh sambil membaca buku tanpa gangguan bisa menjadi cara sederhana untuk memulihkan energi.
Cinta Taurus
Taurus mungkin terdorong untuk melakukan sesuatu yang istimewa demi membuat pasangan merasa bahagia. Anda tidak harus menyiapkan kejutan besar untuk menciptakan suasana romantis.
Memberikan hadiah sederhana, menyiapkan makanan kesukaan pasangan, atau meluangkan waktu bersama dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan keharmonisan.
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