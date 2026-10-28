Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.28 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Taurus mungkin merasa sulit menenangkan pikiran pada pagi hari. Untuk mengatasinya, cobalah melakukan olahraga ringan atau berlari sebentar agar suasana hati menjadi lebih baik.

Dalam hubungan asmara, komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu mengatasi jarak emosional dengan pasangan.

Sementara itu, pergerakan Bulan ke Gemini membawa perhatian pada kondisi keuangan dan membuka peluang munculnya sedikit kelegaan dalam waktu dekat.

Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, luangkan waktu pada malam hari untuk bersantai. Menikmati secangkir teh sambil membaca buku tanpa gangguan bisa menjadi cara sederhana untuk memulihkan energi.

Yuk simak ramalan untuk zodiak Taurus selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Taurus

Taurus mungkin terdorong untuk melakukan sesuatu yang istimewa demi membuat pasangan merasa bahagia. Anda tidak harus menyiapkan kejutan besar untuk menciptakan suasana romantis.

Memberikan hadiah sederhana, menyiapkan makanan kesukaan pasangan, atau meluangkan waktu bersama dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan keharmonisan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.56 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 28 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 28 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore