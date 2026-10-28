Ramalan Zodiak Aries untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Aries disarankan untuk tidak mengambil keputusan besar yang dapat mengubah arah kehidupan secara drastis hari ini.

Pengaruh Bulan di Taurus mengingatkan Anda agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama ketika berkaitan dengan pengeluaran besar atau komitmen jangka panjang.

Dalam hubungan asmara, perbedaan pendapat dengan pasangan mengenai anggaran maupun rencana perjalanan mungkin terjadi.

Usahakan tetap tenang agar persoalan tidak berkembang menjadi pertengkaran. Energi Anda juga berpotensi menurun menjelang akhir hari.

Karena itu, bersabarlah saat menghadapi percakapan yang sulit dan pertimbangkan kembali setiap keinginan berbelanja sebelum mengeluarkan uang.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Aries pada hari Kamis, 29 Oktober 2026.

Cinta Aries