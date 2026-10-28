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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Rabu, 28 Oktober 2026, menjadi pengingat penting untuk lebih peka terhadap kebutuhan tubuh di tengah kesibukan yang terus berjalan.

Keinginan menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuat Pisces lupa memberikan waktu istirahat yang memadai, padahal tubuh dan pikiran membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi.

Menjaga keseimbangan antara aktivitas, waktu pribadi, dan istirahat dapat membantu Pisces menjalani hari dengan lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan kecil yang selama ini mungkin dianggap sepele, seperti terlalu lama duduk, menunda waktu makan, atau tetap bekerja meskipun tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Jika pekerjaan mengharuskan kamu berada di depan komputer dalam waktu lama, cobalah menyelinginya dengan jeda singkat untuk berjalan, menggerakkan bahu, atau meregangkan otot.

Mengalihkan pandangan dari layar secara berkala juga dapat membantu mengurangi ketegangan mata setelah berjam-jam menatap perangkat elektronik.

Selain mengatur aktivitas pada siang hari, Pisces perlu memperbaiki kebiasaan menjelang waktu tidur agar tubuh memperoleh istirahat yang lebih berkualitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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