Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026, perlu diperhatikan di tengah berbagai tanggung jawab yang menyita waktu dan energi.
Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu memang dapat mendorongmu terus bergerak, tetapi tubuh tetap membutuhkan jeda agar kebugaran dan konsentrasi tidak mudah menurun.
Capricorn sebaiknya lebih peka terhadap tanda-tanda kelelahan, terutama jika rutinitas harian membuatmu duduk terlalu lama atau mengurangi waktu istirahat.
Memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa jeda dapat membuat tubuh terasa kaku dan mengganggu kenyamanan ketika menjalani aktivitas berikutnya.
Karena itu, jangan menjadikan lamanya waktu bekerja sebagai satu-satunya ukuran produktivitas.
Mengatur waktu istirahat secara teratur justru dapat membantu menjaga fokus dan membuat pekerjaan terasa lebih mudah dijalani.
Jika aktivitas mengharuskanmu berada di depan komputer selama berjam-jam, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
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