Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026, perlu diperhatikan di tengah berbagai tanggung jawab yang menyita waktu dan energi.

Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu memang dapat mendorongmu terus bergerak, tetapi tubuh tetap membutuhkan jeda agar kebugaran dan konsentrasi tidak mudah menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya lebih peka terhadap tanda-tanda kelelahan, terutama jika rutinitas harian membuatmu duduk terlalu lama atau mengurangi waktu istirahat.

Memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa jeda dapat membuat tubuh terasa kaku dan mengganggu kenyamanan ketika menjalani aktivitas berikutnya.

Karena itu, jangan menjadikan lamanya waktu bekerja sebagai satu-satunya ukuran produktivitas.

Mengatur waktu istirahat secara teratur justru dapat membantu menjaga fokus dan membuat pekerjaan terasa lebih mudah dijalani.

Jika aktivitas mengharuskanmu berada di depan komputer selama berjam-jam, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Rabu, 28 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Stamina - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Rabu, 28 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Stamina

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Atur Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Atur Waktu Istirahat

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Tenangkan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Tenangkan Pikiran

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.43 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore