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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga pola makan dan memperhatikan kenyamanan sistem pencernaan di tengah kesibukan sehari-hari.

Aktivitas yang padat serta pikiran yang dipenuhi berbagai urusan dapat membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan tubuh, padahal kebiasaan sederhana berperan penting dalam mempertahankan kebugaran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya lebih disiplin mengatur waktu makan agar tidak terbiasa menunda atau melewatkan waktu makan karena pekerjaan.

Ketika sedang terburu-buru, hindari memilih makanan secara sembarangan atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan hanya untuk mengatasi rasa lapar dengan cepat.

Kebiasaan tersebut dapat membuat perut terasa kurang nyaman, terutama jika kamu juga sering mengonsumsi makanan yang tidak cocok dengan kondisi tubuh.

Pilih makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan perhatikan jenis makanan yang biasanya memicu keluhan pencernaan.

Pastikan pula kebutuhan cairan terpenuhi dengan minum air putih secara berkala, khususnya ketika kamu menjalani aktivitas yang cukup menguras tenaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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