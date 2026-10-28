Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Atur Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga pola makan dan memperhatikan kenyamanan sistem pencernaan di tengah kesibukan sehari-hari.

Aktivitas yang padat serta pikiran yang dipenuhi berbagai urusan dapat membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan tubuh, padahal kebiasaan sederhana berperan penting dalam mempertahankan kebugaran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya lebih disiplin mengatur waktu makan agar tidak terbiasa menunda atau melewatkan waktu makan karena pekerjaan.

Ketika sedang terburu-buru, hindari memilih makanan secara sembarangan atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan hanya untuk mengatasi rasa lapar dengan cepat.

Kebiasaan tersebut dapat membuat perut terasa kurang nyaman, terutama jika kamu juga sering mengonsumsi makanan yang tidak cocok dengan kondisi tubuh.

Pilih makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan perhatikan jenis makanan yang biasanya memicu keluhan pencernaan.