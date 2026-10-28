Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Redakan Stres

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari, terutama dalam mengatur waktu beraktivitas, beristirahat, dan menjaga pikiran tetap tenang.

Rutinitas yang padat dapat membuatmu terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan hingga kurang menyadari kebutuhan tubuh untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau duduk dalam waktu lama sebaiknya mulai memperhatikan kenyamanan postur tubuh.

Punggung dan bahu bisa terasa kaku ketika tubuh terus berada dalam posisi yang sama tanpa jeda untuk bergerak.

Karena itu, biasakan berdiri sesekali, menggerakkan bahu, dan melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan.

Mengubah posisi duduk secara berkala juga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat kebiasaan mempertahankan postur yang sama selama berjam-jam.

Jika pekerjaan mengharuskanmu melakukan banyak aktivitas fisik, sesuaikan pula waktu istirahat dengan tingkat kelelahan agar tubuh tidak terus dipaksa bekerja ketika energi mulai berkurang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 28 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Keseimbangan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 28 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Keseimbangan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 28 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 28 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Energi dan Tenangkan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Energi dan Tenangkan Pikiran

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore