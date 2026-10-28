Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Redakan Stres

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari, terutama dalam mengatur waktu beraktivitas, beristirahat, dan menjaga pikiran tetap tenang.

Rutinitas yang padat dapat membuatmu terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan hingga kurang menyadari kebutuhan tubuh untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau duduk dalam waktu lama sebaiknya mulai memperhatikan kenyamanan postur tubuh.

Punggung dan bahu bisa terasa kaku ketika tubuh terus berada dalam posisi yang sama tanpa jeda untuk bergerak.

Karena itu, biasakan berdiri sesekali, menggerakkan bahu, dan melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan.

Mengubah posisi duduk secara berkala juga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat kebiasaan mempertahankan postur yang sama selama berjam-jam.