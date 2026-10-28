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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Energi dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Rabu, 28 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan, asupan nutrisi, dan waktu pemulihan tubuh.

Banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan mungkin membuat Gemini terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan jeda agar tetap berfungsi dengan baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya mulai mengenali perubahan kondisi tubuh ketika aktivitas berlangsung cukup padat.

Rasa lesu, sulit mempertahankan konsentrasi, atau ketegangan setelah duduk terlalu lama dapat menjadi pengingat untuk berhenti sejenak dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat.

Jika pekerjaan mengharuskanmu terus menatap layar komputer, biasakan mengambil jeda secara berkala untuk mengistirahatkan mata, berdiri, dan melakukan peregangan ringan.

Berjalan kaki selama beberapa menit juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap aktif tanpa harus melakukan olahraga berat.

Selain memperhatikan aktivitas fisik, Gemini perlu menjaga jadwal makan agar tidak terganggu oleh pekerjaan yang menumpuk.

Editor: Novia Tri Astuti
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