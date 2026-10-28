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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 28 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Rabu, 28 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh di tengah rutinitas yang cukup padat.

Kesibukan pekerjaan dan persoalan pribadi bisa membuat Taurus terus bergerak tanpa menyadari bahwa energi mulai berkurang, sehingga waktu istirahat sebaiknya tidak diabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan tubuh dan tidak menunggu sampai kelelahan terasa berat untuk mengambil jeda.

Setelah menjalani berbagai aktivitas, luangkan waktu untuk bersantai agar tubuh memiliki kesempatan memulihkan tenaga sebelum kembali menghadapi tanggung jawab berikutnya.

Perhatian khusus juga dapat diberikan pada kenyamanan tenggorokan, terutama jika kamu sering berbicara, menghabiskan waktu di ruangan berpendingin udara, atau kurang minum sepanjang hari.

Biasakan memenuhi kebutuhan cairan dengan mengonsumsi air putih secara berkala dan berikan waktu bagi suara untuk beristirahat apabila tenggorokan mulai terasa tidak nyaman.

Jika keluhan pada tenggorokan berlangsung terus-menerus atau semakin mengganggu, sebaiknya konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga medis.

Editor: Novia Tri Astuti
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