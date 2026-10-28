Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Stamina dengan Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Rabu, 28 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang mudah dilakukan, tetapi kerap terabaikan saat kesibukan meningkat.
Dorongan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus bisa membuat Aries lupa memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat, sehingga energi dan kemampuan berkonsentrasi berisiko menurun.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan cairan selama menjalani aktivitas harian.
Usahakan minum air putih secara berkala, terutama ketika banyak bergerak atau bekerja dalam ruangan berpendingin udara selama berjam-jam.
Jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk memenuhi kebutuhan cairan karena kebiasaan minum secara teratur dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap nyaman.
Selain itu, Aries sebaiknya mulai memperhatikan pola makan dan alasan di balik kebiasaan mengonsumsi camilan.
Keinginan untuk terus makan terkadang muncul bukan karena lapar, melainkan karena merasa bosan, tertekan, atau ingin mengalihkan pikiran dari pekerjaan yang menumpuk.
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Jawa Pos
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