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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.02 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Perasaan dan Bangun Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026, mengajakmu untuk lebih tenang dalam menyikapi berbagai situasi yang muncul bersama pasangan.

Perasaan yang sedang sensitif bisa membuat perkataan sederhana terasa lebih menyakitkan daripada biasanya, meskipun pasangan belum tentu bermaksud menyinggung atau membuatmu kecewa.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menghadapi sikap pasangan yang terasa berbeda, hindari terburu-buru menafsirkan keadaan berdasarkan dugaan pribadi.

Sebelum mengambil kesimpulan, cobalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berikan ruang bagi pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Kesalahpahaman yang dibiarkan tanpa pembicaraan dapat berkembang menjadi persoalan lebih besar, padahal terkadang masalah tersebut bisa diselesaikan melalui komunikasi yang sederhana dan terbuka.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, kejujuran dalam mengungkapkan perasaan menjadi bagian penting untuk mempertahankan hubungan yang sehat.

Kamu tidak perlu terus menyimpan kekecewaan hanya karena ingin terlihat tegar atau khawatir dianggap terlalu sensitif oleh orang yang kamu sayangi.

Editor: Novia Tri Astuti
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