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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 15.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Rabu, 28 Oktober 2026: Selesaikan Masalah dengan Hati Tenang

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026 menuntut komunikasi yang lebih terbuka dan kesabaran dalam memahami perasaan orang lain sebelum menentukan sikap.

Persoalan yang belum menemukan titik terang mungkin kembali mengusik pikiran, sehingga kamu perlu memilih cara yang bijak untuk menyampaikan isi hati tanpa memperkeruh keadaan.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan lama yang selama ini belum benar-benar tuntas.

Menghindari pembicaraan yang tidak nyaman mungkin terasa lebih mudah untuk sementara waktu, tetapi kebiasaan tersebut berisiko membuat kesalahpahaman terus berulang.

Cobalah menentukan waktu ketika kamu dan pasangan sama-sama berada dalam suasana hati yang tenang agar percakapan dapat berlangsung dengan lebih terbuka.

Sampaikan hal-hal yang membuatmu kecewa secara jelas tanpa menggunakan kata-kata yang terkesan menyudutkan atau meremehkan perasaan pasangan.

Setelah mengutarakan pendapat, berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan sudut pandang dan alasan di balik sikap yang selama ini mengganggumu.

Editor: Novia Tri Astuti
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