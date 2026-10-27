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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.09 WIB

3 Shio yang Pintu Rezekinya Terbuka di Akhir Tahun 2026, Kekayaannya Awet Karena dari Usaha Sendiri

Shio yang diramalkan pintu rezekinya terbuka di akhir tahun 2026 saat kekayaannya awet karena usaha sendiri. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan pintu rezekinya terbuka di akhir tahun 2026 saat kekayaannya awet karena usaha sendiri. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memperoleh kekayaan tentu bisa dengan berbagai cara, termasuk cara-cara cepat yang penuh risiko.

Dari sekian banyak jalan yang bisa ditempuh, berusaha dengan cara sendiri tentu jadi salah satu yang paling bijak.

Tidak hanya itu, bila berhasil mencapai suatu pencapaian kebanggaan atau kesenangan yang dirasakan tentu jadi jauh lebih klimaks.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan pintu rezekinya terbuka di akhir tahun 2026 saat kekayaannya awet karena usaha sendiri.

1. Shio Ular 

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio ular diramalkan akan menjalani masa-masa kejayaan.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan bisa mengumpulkan banyak sekali uang dari berbagai jalan.

Astrolog meyakini, hoki membuka banyak jalan rezeki sehingga mereka dapat memperoleh banyak pemasukan.

Tidak heran kalau jelang pergantian tahun ini mereka jadi sosok yang bisa membuat pangling teman-temannya lantaran perubahan dalam hal keuangan.

2. Shio Monyet 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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