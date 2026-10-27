3 Zodiak yang Bakal Terima Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Tiap Bulan Selalu Ada Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun, keberkahan diprediksi akan datang di waktu-waktu yang tak terduga.

Berbagai macam rezeki sangat mungkin diperoleh sebagian orang yang beruntung sebab keberuntungan hadir di periode seperti ini.

Pergantian tahun dikatakan menyajikan banyak peluang dan berbagai kejutan tak terduga yang tentu kehadirannya bisa berdampak pada hidup yang dijalani.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal terima banyak duit di akhir tahun 2026 saat tiap bulan selalu ada rezeki tak terduga.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan menerima banyak keberkahan dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, rezeki dalam bentuk materi bisa diperoleh di di pengujung tahun kuda api ini.

Adapun rezeki mereka diprediksi banyak mengalir dari hubungan baik yang selalu dijaga dan dipertahankan.

Maka tidak heran kalau pundi-pundi rupiah sering kali datang melalui perantara teman dekat atau kolega bisnis.