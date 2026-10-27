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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.07 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 28 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab, hubungan pribadi, dan kesehatan.

Pengaruh Bulan di Taurus mendukung produktivitas sehingga Anda berpeluang menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan baik.

Meski demikian, jangan sampai kesibukan membuat Anda mengabaikan kebutuhan fisik maupun waktu bersama orang-orang terdekat.

Dalam kehidupan asmara, pasangan mungkin ingin membicarakan rencana penting untuk masa depan. Sementara itu, Capricorn yang masih lajang berpeluang tertarik kepada seseorang dari lingkungan profesional.

Kondisi keuangan perlu dikelola secara cermat, terutama jika Anda berencana melakukan pembelian bernilai besar.

Di tempat kerja, keterbukaan terhadap saran dan bantuan rekan tim dapat membuat pekerjaan lebih ringan. Pastikan pula tubuh mendapatkan istirahat yang cukup setelah menjalani aktivitas padat.

Berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn hari ini berpotensi diwarnai percakapan penting mengenai hubungan dan masa depan.

Pasangan mungkin ingin membagikan pemikiran tentang rencana jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah anggota keluarga atau membangun kehidupan bersama yang lebih mapan.

Dengarkan pembicaraan tersebut dengan penuh perhatian dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan perasaannya.

Hindari menyela atau langsung memberikan penilaian sebelum memahami maksud pasangan. Terkadang, seseorang hanya membutuhkan pendengar yang bersedia memahami sudut pandangnya.

Sikap sabar dan pengertian dapat membantu memperkuat kepercayaan sekaligus menciptakan suasana yang nyaman untuk membicarakan rencana bersama.

Bagi Capricorn yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang dari lingkungan kerja atau jaringan profesional mungkin mulai tumbuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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