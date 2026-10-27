Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 27 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 27 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui pengaturan aktivitas yang lebih teratur, terutama ketika pekerjaan dan urusan keluarga menyita banyak waktu.
Keinginan untuk menuntaskan berbagai tanggung jawab sekaligus dapat membuatmu kurang menyadari batas kemampuan tubuh, sementara pikiran yang terus tertuju pada pekerjaan bisa mengurangi kualitas istirahat.
Karena itu, Capricorn sebaiknya mulai memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak dan memulihkan energi di tengah rutinitas yang padat.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Menyusun agenda harian secara realistis dapat membantu Capricorn menjalani kegiatan tanpa harus terus-menerus terburu-buru.
Sisihkan jeda di antara pekerjaan agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali menghadapi tanggung jawab berikutnya.
Jika aktivitas mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, biasakan berdiri, melakukan peregangan, atau berjalan sebentar untuk mengurangi rasa kaku akibat posisi tubuh yang tidak banyak berubah.
Kebiasaan bergerak secara berkala juga dapat menjadi cara sederhana untuk menyelingi pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi.
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Jawa Pos
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