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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.08 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 27 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan Diri dan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 27 Oktober 2026, membutuhkan kemampuan menyusun prioritas, menjaga hubungan profesional, dan mengambil keputusan dengan lebih yakin ketika menghadapi tanggung jawab baru.

Situasi di tempat kerja bisa memberikan ruang bagi Libra untuk menunjukkan keterampilan yang selama ini belum sepenuhnya terlihat oleh atasan maupun rekan satu tim.

Peluang tersebut tidak harus berupa kenaikan jabatan, tetapi dapat muncul melalui tugas khusus, penyelesaian persoalan, atau peran yang membutuhkan kemampuan menyatukan pendapat berbeda.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya tidak meragukan kemampuan sendiri hanya karena merasa orang lain memiliki pengalaman yang lebih panjang.

Jika sudah memahami pekerjaan yang diberikan dan melakukan persiapan dengan baik, tunjukkan kemampuan melalui hasil yang terukur, ketepatan waktu, serta sikap yang dapat diandalkan.

Ketika menerima tanggung jawab baru, pahami terlebih dahulu tujuan pekerjaan, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan batas waktu penyelesaiannya.

Langkah tersebut akan membantu Libra menyusun rencana yang lebih realistis sekaligus menghindari kebingungan ketika beberapa tugas harus dikerjakan bersamaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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