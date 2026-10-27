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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.41 WIB

Panduan Shio Besok Rabu 28 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa perubahan dapat membuat shio Tikus mempertanyakan jalan hidup saat ini.

Di sisi lain, jangan buang waktu di dunia kencan jika shio Ayam tidak menemukan seseorang yang pantas untukmu.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Rabu 28 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Beberapa perubahan dapat membuat Anda mempertanyakan jalan hidup saat ini.

Jika Anda merasa mempertanyakan diri sendiri dan masa depan, renungkan jawabannya selama beberapa hari sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan.

Perspektif Anda mungkin akan berubah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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