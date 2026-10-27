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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.54 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 27 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan makan yang teratur, waktu istirahat yang cukup, serta kemampuan menghadapi tekanan sehari-hari.

Keinginan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai jadwal terkadang membuat Virgo kurang memperhatikan kondisi tubuh sendiri.

Padahal, menjaga kebugaran juga membutuhkan kesediaan untuk menyesuaikan rencana ketika energi mulai menurun atau tubuh memerlukan jeda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya tidak menjadikan jadwal yang padat sebagai alasan untuk terus memaksakan diri meskipun rasa lelah mulai terasa.

Berikan ruang istirahat di antara berbagai kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga dan pikiran dapat kembali berkonsentrasi.

Menyesuaikan agenda dengan kondisi fisik bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan membantu menjaga kemampuan untuk menjalani aktivitas secara konsisten.

Pola makan juga perlu mendapatkan perhatian karena kesibukan dapat membuat Virgo menunda waktu makan atau memilih makanan praktis tanpa mempertimbangkan kandungan gizinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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