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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 27 Oktober 2026: Jaga Stres dan Kebugaran Tubuh

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan kesibukan, waktu istirahat, dan kebutuhan emosional agar tubuh tetap bugar sepanjang hari.

Tuntutan pekerjaan maupun persoalan pribadi bisa membuat pikiran terus aktif, bahkan ketika aktivitas utama sudah selesai.

Karena itu, Leo perlu memahami kapan harus berusaha menyelesaikan tanggung jawab dan kapan waktunya berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Saat menghadapi tekanan, Leo mungkin sulit melepaskan pikiran dari pekerjaan atau kejadian yang menimbulkan ketidaknyamanan.

Kebiasaan memikirkan masalah secara berulang dapat membuat waktu istirahat terasa kurang berkualitas karena pikiran tetap sibuk meskipun tubuh sudah berhenti beraktivitas.

Untuk mengatasinya, cobalah memisahkan urusan pekerjaan dari kehidupan pribadi dengan menetapkan batas waktu yang lebih tegas.

Jika terdapat persoalan yang belum menemukan jalan keluar, tuliskan hal-hal yang perlu dilakukan dan tentukan waktu untuk kembali membahasnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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