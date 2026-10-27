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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aries Selasa, 27 Oktober 2026: Kendalikan Emosi, Perkuat Kinerja

Ilustrasi zodiak Aries (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan karier Aries pada Selasa, 27 Oktober 2026, membutuhkan sikap yang lebih tenang ketika menghadapi tekanan pekerjaan, terutama saat tugas datang bersamaan atau muncul perbedaan pandangan dengan rekan kerja.

Semangat tinggi untuk menyelesaikan tanggung jawab dapat membantu produktivitas, tetapi kamu tetap perlu mempertimbangkan setiap tindakan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru.

Berikut ramalan karier zodiak Aries pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika menerima kritik dari atasan atau rekan kerja, Aries sebaiknya tidak langsung bereaksi secara emosional.

Cobalah memahami maksud masukan tersebut dan periksa apakah terdapat bagian pekerjaan yang memang perlu diperbaiki.

Kritik tidak selalu menunjukkan bahwa kemampuanmu diragukan, sebab masukan yang disampaikan secara tepat dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kerja.

Dalam diskusi bersama tim, sampaikan pendapat dengan percaya diri tanpa mengabaikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara.

Sikap tegas yang dibarengi kemampuan mendengarkan dapat membantu menciptakan komunikasi profesional sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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