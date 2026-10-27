8 Kebiasaan Komunikasi yang Membuat 98 Persen Pasangan Lebih Bahagia dibanding Pasangan Lainnya

Ilustrasi pasangan dengan hubungan yang memuaskan (magnific)
JawaPos.com - Kebahagiaan dalam hubungan tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering pasangan menghabiskan waktu bersama, seberapa banyak hadiah yang diberikan, atau seberapa romantis mereka menunjukkan kasih sayang.
Ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu cara pasangan berkomunikasi setiap hari.
Percakapan sederhana, kesediaan mendengarkan, dan kemampuan membicarakan kebutuhan secara terbuka dapat memengaruhi bagaimana seseorang merasa dihargai dalam hubungan.
Banyak pasangan dapat membicarakan pekerjaan, aktivitas rumah tangga, rencana akhir pekan, hingga kebutuhan sehari-hari.
Namun, tidak semua terbiasa membicarakan perasaan, harapan, kekecewaan, dan persoalan yang sebenarnya memengaruhi kedekatan mereka.
Ketika komunikasi hanya berisi urusan praktis, hubungan berisiko kehilangan ruang untuk membangun pemahaman emosional yang lebih mendalam.
Sebaliknya, pasangan yang membiasakan komunikasi sehat memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami perbedaan, mengurangi kesalahpahaman, dan menyelesaikan konflik tanpa harus saling merendahkan.
Kebiasaan tersebut tidak selalu membutuhkan percakapan panjang. Hal yang lebih menentukan adalah bagaimana mereka menyampaikan pesan, mendengarkan respons, dan memperlakukan satu sama lain selama berkomunikasi.
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