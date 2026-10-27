Ramalan Shio yang Panen Rezeki Hingga Miliaran di Oktober 2026, Peluang Finansial Terus Meningkat!

Ilustrasi Shio Panen Rezeki (magnific)
JawaPos.com - Peluang finansial terkadang muncul dari arah yang tidak terduga, mulai dari bisnis yang berkembang pesat, tawaran kerjasama, hingga penghargaan atas pencapaian profesional.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan perjalanan hidup, termasuk dalam urusan rezeki.
Memasuki Oktober 2026, empat shio menjadi sorotan dalam ramalan tarot karena digambarkan memiliki peluang memperoleh pemasukan besar, bahkan hingga miliaran rupiah.
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Keempat shio tersebut adalah Tikus, Kelinci, Anjing, dan Naga.
Masing-masing memiliki karakter yang berbeda, seperti kecerdikan dalam membaca peluang, kemampuan membangun relasi, kedisiplinan dalam bekerja, hingga karisma untuk mengembangkan potensi diri.
Dalam penafsiran tarot, karakter-karakter tersebut menjadi gambaran tentang berbagai jalan yang mungkin berkaitan dengan perkembangan finansial.
Penghasilan dan kekayaan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterampilan, kondisi ekonomi, keputusan finansial, dan kesempatan yang tersedia.
Lantas, shio apa saja yang disorot dalam ramalan rezeki Oktober 2026?
Berikut 4 shio yang menarik untuk disimak, dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (26/10).
1. Shio Tikus, Kecerdikan Membuka Peluang Rezeki dari Berbagai Arah
Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai simbol kecerdasan, kecerdikan, dan kemampuan menyusun strategi.
Orang yang berada di bawah naungan shio ini kerap digambarkan memiliki wawasan luas, berpikir praktis, serta mampu memperhatikan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.
Karakter tersebut dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha, menyelesaikan persoalan pekerjaan, maupun merancang strategi untuk meningkatkan penghasilan.
Dalam ramalan tarot Oktober 2026, Shio Tikus digambarkan berpeluang memperoleh rezeki besar melalui bisnis, komisi penjualan properti, bonus perusahaan, atau gagasan kreatif yang memiliki nilai ekonomi.
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Jawa Pos
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