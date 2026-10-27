Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Mulai Sekarang Hingga 1 November 2026, 3 Shio Ini Resmi Menyambut Era Kesuksesan Besar

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com - Melangkah di sepanjang minggu dari 26 Oktober hingga 1 November 2026, pergerakan energi kosmik membawa angin segar yang luar biasa bagi mereka yang siap menerima kelimpahan.

Fase ini menjadi momentum emas untuk menyaksikan bagaimana ide, manifestasi, dan usaha keras yang ditanam sebelumnya berubah menjadi kenyataan manis dalam waktu singkat.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Aria Gmitter, tiga shio akan merasakan secara langsung apa arti dari kesuksesan maksimal sepanjang minggu ini.

Kekuatan manifestasi yang sangat kuat membuat alur hidup terasa bergerak dengan begitu lancar, seolah apa yang dipikirkan dan diimpikan dapat terwujud secara alami tanpa hambatan berarti.

Berikut tiga shio yang diprediksi menikmati gelombang kesuksesan dan keberuntungan luar biasa sepanjang periode ini.

1.      Shio Anjing

Keberuntungan seolah tak pernah berjarak dari Shio Anjing sepanjang minggu ini.

Energi yang Anda miliki mirip seperti sentuhan Midas—hampir setiap peluang, ide, maupun proyek yang Anda sentuh dan fokuskan berpotensi berubah menjadi hasil yang bernilai tinggi.

Kemampuan manifestasi Anda sedang berada di puncak tertinggi. Ditunjang oleh keselarasan energi alam semesta, Anda tidak sekadar menganggap momen ini sebagai kebetulan biasa, melainkan momentum terbaik untuk mengeksekusi rencana-rencana besar dan memaksimalkan potensi diri dengan percaya diri.

2.      Shio Sapi

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Babi Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Babi Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Senin, 26 Oktober 2026 | 21.38 WIB

Ramalan Shio Anjing Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Senin, 26 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Jalan Hidup Penuh Cobaan, 5 Shio Ini Dipercaya Menuju Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

Jalan Hidup Penuh Cobaan, 5 Shio Ini Dipercaya Menuju Kesuksesan Finansial

Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.39 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore