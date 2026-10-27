Mulai Sekarang Hingga 1 November 2026, 3 Shio Ini Resmi Menyambut Era Kesuksesan Besar

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)
JawaPos.com - Melangkah di sepanjang minggu dari 26 Oktober hingga 1 November 2026, pergerakan energi kosmik membawa angin segar yang luar biasa bagi mereka yang siap menerima kelimpahan.
Fase ini menjadi momentum emas untuk menyaksikan bagaimana ide, manifestasi, dan usaha keras yang ditanam sebelumnya berubah menjadi kenyataan manis dalam waktu singkat.
Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Aria Gmitter, tiga shio akan merasakan secara langsung apa arti dari kesuksesan maksimal sepanjang minggu ini.
Kekuatan manifestasi yang sangat kuat membuat alur hidup terasa bergerak dengan begitu lancar, seolah apa yang dipikirkan dan diimpikan dapat terwujud secara alami tanpa hambatan berarti.
Berikut tiga shio yang diprediksi menikmati gelombang kesuksesan dan keberuntungan luar biasa sepanjang periode ini.
1. Shio Anjing
Keberuntungan seolah tak pernah berjarak dari Shio Anjing sepanjang minggu ini.
Energi yang Anda miliki mirip seperti sentuhan Midas—hampir setiap peluang, ide, maupun proyek yang Anda sentuh dan fokuskan berpotensi berubah menjadi hasil yang bernilai tinggi.
Kemampuan manifestasi Anda sedang berada di puncak tertinggi. Ditunjang oleh keselarasan energi alam semesta, Anda tidak sekadar menganggap momen ini sebagai kebetulan biasa, melainkan momentum terbaik untuk mengeksekusi rencana-rencana besar dan memaksimalkan potensi diri dengan percaya diri.
2. Shio Sapi
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