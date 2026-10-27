3 Zodiak Ini Resmi Mempertimbangkan Kembali Seluruh Impian Masa Lalu: Evaluasi Total Finansial

12 Zodiak ./Canva
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, ritme kehidupan mengalami fase pelambatan yang membawa ruang refleksi mendalam.
Dinamika kosmologis ini mendorong kita untuk berhenti sejenak, meninjau ulang prioritas utama, serta mengevaluasi kembali keinginan-keinginan yang selama ini dianggap sudah pasti.
Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Marielisa Reyes, pergeseran energi ini dipicu oleh fase retrograde Merkurius dan Venus secara bersamaan di akhir Oktober.
Seperti yang diungkapkan oleh ahli astrologi Evan Nathaniel Grim, transit ini menjadi kesempatan berharga bagi tiga zodiak untuk mempertimbangkan kembali pilihan karier, kemitraan, pengeluaran finansial, hingga ide-ide kreatif agar benar-benar selaras dengan versi diri mereka saat ini.
Berikut tiga zodiak yang diprediksi mengalami evaluasi hidup dan penyesuaian arah tujuan paling mendalam sepanjang periode ini.
1. Libra
Libra memasuki fase perenungan besar terkait gaya hidup dan prioritas keuangan.
Pergerakan Venus retrograde mendorong Anda meninjau kembali kebiasaan belanja dan menyadari bahwa barang-barang material tidak lagi memberikan kepuasan emosional yang sepadan jika harus menguras tabungan.
Fase ini juga membuka mata Anda terhadap potensi karier dan tujuan hidup yang baru.
Anda mungkin mendapati bahwa impian lama tidak lagi memicu semangat yang sama, melahirkan keberanian untuk memanfaatkan keahlian lain dan mengejar arah baru yang jauh lebih memuaskan batin.
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