Ramalan Zodiak Capricorn 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Capricorn adalah sosok yang teguh dengan pendirian, praktis, dan dapat diandalkan. Capricorn tidak ingin mengambil banyak risiko dan lebih memilih fokus pada sesuatu yang terjamin.



Akibatnya, hal ini memberi Capricorn rasa tanggung jawab, kewajiban, dan kepercayaan yang kuat. Pada sisi lain, elemen-elemen ini dapat membuat Capricorn keras kepala dan terkadang lamban.

Selain itu, cobalah memperlakukan semua orang dengan hormat agar Capricorn menerima hal yang sama sebagai balasannya. Sebaiknya hindari membawa masalah pekerjaan ke rumah jika ingin meningkatkan hubungan dengan orang-orang di sekitar.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 27 Oktober 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu menikmati hubungan dengan orang baru yang baru dikenal selagi masih berlangsung. Terkait karir, pekerjaan baru yang dijalani akan menjadi batu loncatan untuk maraih tujuan profesional.



Sementara itu, cobalah untuk menjaga tingkat stres serendah mungkin agar tidak mengalami mimpi buruk. Terkait keuangan, manfaatkan saat ini untuk mengembangkan karir dan mengambil langkah dalam meraih tujuan finansial.



Cinta Capricorn

Capricorn akan merasa sangat gembira dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan asmara. Sekalipun hubungan dengannya berumur pendek, tetapi akan membawa banyak kegembiraan. Jadi, Capricorn harus menikmatinya selagi masih berlangsung.