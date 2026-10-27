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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Selasa, 27 Oktober 2026: Lembutkan Sikap agar Cinta Makin Erat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026, menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang lebih hangat dan memahami pasangan tanpa terburu-buru menilai keadaan.

Kamu mungkin terbiasa menunjukkan rasa sayang melalui tindakan nyata, tetapi hubungan juga membutuhkan ungkapan perasaan dan waktu bersama agar kedua pihak merasa dihargai.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, cobalah meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal ringan yang tidak selalu berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, atau tanggung jawab sehari-hari.

Kesibukan terkadang membuat percakapan hanya berisi urusan praktis, padahal pasangan mungkin juga ingin berbagi cerita, pengalaman, dan perasaan tanpa harus membicarakan sesuatu yang perlu segera diselesaikan.

Ketika pasangan sedang bercerita, berikan perhatian penuh sebelum menawarkan saran atau mencari jalan keluar.

Tidak setiap persoalan membutuhkan solusi langsung karena terkadang seseorang hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa perasaannya dipahami.

Virgo juga perlu memperhatikan cara menyampaikan pendapat, terutama ketika menemukan kebiasaan pasangan yang tidak sesuai dengan harapanmu.

Editor: Novia Tri Astuti
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