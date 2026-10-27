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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Selasa, 27 Oktober 2026: Redam Ego demi Hubungan Harmonis

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya bersikap sabar ketika perhatian pasangan tidak sesuai dengan harapan.

Kamu mungkin terbiasa mengungkapkan rasa sayang secara terbuka dan berharap orang yang dicintai menunjukkan kepedulian melalui tindakan yang nyata.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang telah memiliki pasangan, jangan terburu-buru menganggap komunikasi yang lebih singkat atau kesibukan pasangan sebagai tanda bahwa perasaannya mulai berubah.

Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan cinta, termasuk melalui tindakan sederhana yang terkadang tidak langsung terlihat.

Ketika merasa kurang diperhatikan, cobalah mengungkapkan kebutuhanmu secara jujur tanpa menyampaikan keluhan dengan nada yang menyudutkan.

Jelaskan hal-hal yang membuatmu merasa dihargai agar pasangan memiliki kesempatan untuk memahami keinginanmu dengan lebih baik.

Di saat yang sama, berikan ruang bagi pasangan untuk menceritakan kesibukan atau persoalan yang sedang dihadapinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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