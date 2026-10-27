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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.21 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 28 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Rabu 28 Oktober 2026./Magnific/ fishyo - Image

Ramalan Shio besok Rabu 28 Oktober 2026./Magnific/ fishyo

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Rabu, 28 Oktober 2026, menghadirkan peruntungan menarik bagi enam shio yang berbeda.

Tiap shio mendapat gambaran soal hubungan, kesehatan, dan sikap hidup yang sebaiknya dijaga pada hari tersebut.

Beberapa shio akan bertemu peluang bergaul, sedangkan lainnya perlu lebih berhati-hati terhadap kondisi tubuh dan perasaan.

Informasi ini disusun sederhana agar mudah dipahami siapa pun yang ingin mengetahui nasibnya menjelang hari esok.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Selasa (27/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Rabu 28 Oktober 2026.

1. Kuda

Momen pas untuk berkomunikasi dan berkenalan dengan teman baru tiba, sebab orang tertarik padamu seperti magnet.

Manfaatkan peluang ini untuk mempererat hubungan dengan orang tersayang dan menjalin pertemanan dengan sosok yang berpengaruh.

Energi Kayu Yin lembut mendatangkan kabar gembira bagi yang kurang perhatian lawan jenis dan hatimu mujur.

Waspadai cedera dan patah tulang karena jam Ular kurang baik untuk olahraga, apalagi bila sendi bermasalah.

Editor: Hanny Suwindari
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