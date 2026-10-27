Ramalan Shio Besok Rabu 28 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Rabu 28 Oktober 2026./Magnific/ fishyo
JawaPos.com – Hari Babi dalam kalender Tiongkok dipercaya membawa ketenangan batin dan rasa damai bagi banyak sekali orang.
Shio apa pun yang kamu miliki, ramalan untuk besok, Rabu, 28 Oktober 2026, layak disimak dulu.
Energi Kayu Yin yang lembut disebut ikut memengaruhi suasana hati, hubungan, dan semangat sepanjang hari itu.
Setiap shio mendapat gambaran berbeda mengenai asmara, kesehatan, pekerjaan, hingga keuangan yang perlu diperhatikan dengan baik.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Selasa (27/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Rabu 28 Oktober 2026.
1. Tikus
Hari Babi membawa ketenangan batin, jadi jika rutinitas melelahkan, berhentilah sejenak dan pilih kegiatan yang menyenangkan.
Asmara tampak penuh gairah, energi Kayu Yin membantu mewujudkan keinginan terdalam asalkan hatimu terbuka untuk cinta.
Kondisi tubuh sangat prima, dan pada jam Naga tenagamu terasa hampir tidak ada batasnya sama sekali.
Cobalah olahraga yang tidak biasa atau senam meridian, dan hargai keindahan dunia jika kamu terjebak rutinitas.
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Jawa Pos
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