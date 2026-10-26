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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.31 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan yang membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus kestabilan emosi.

Kesibukan pekerjaan, persoalan keuangan, maupun urusan pribadi berpotensi menyita perhatianmu hingga kebutuhan diri sendiri justru terlupakan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tidak menunggu sampai tubuh terasa sangat lelah untuk mulai mengatur waktu istirahat.

Cobalah menyusun jadwal berdasarkan tingkat kepentingan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara bertahap tanpa menguras energi secara berlebihan.

Memberikan jeda di antara aktivitas juga dapat membantu pikiran tetap segar ketika kamu harus berkonsentrasi dalam waktu lama.

Jika sebagian besar kegiatan dilakukan sambil duduk atau menatap layar komputer, biasakan berdiri sesekali, melakukan peregangan ringan, dan mengalihkan pandangan dari layar.

Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku dan ketidaknyamanan akibat mempertahankan posisi tubuh yang sama selama berjam-jam.

Editor: Novia Tri Astuti
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