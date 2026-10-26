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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.16 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) perlu mengandalkan kesabaran saat menghadapi berbagai tantangan hari ini. Pengaruh Bulan di Taurus membantu Anda tetap tenang ketika situasi terasa sulit.

Meski demikian, hubungan dengan seseorang yang dekat mungkin sedikit merenggang untuk sementara waktu. Hadapi keadaan tersebut dengan pengertian dan hindari ucapan yang dapat memperburuk suasana.

Dari sisi keuangan, Aquarius perlu lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran dan memeriksa tagihan. Peluang pemasukan baru mungkin muncul, tetapi jangan terburu-buru menerima tawaran yang terlihat menguntungkan.

Sementara itu, menjaga pola makan, memenuhi kebutuhan cairan, serta menyediakan waktu untuk beristirahat dapat membantu mempertahankan kebugaran tubuh.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan Aquarius pada hari Selasa, 27 Oktober 2026.

Cinta Aquarius

Komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan asmara Aquarius hari ini.

Jika ada hal yang mengganggu pikiran, sebaiknya sampaikan dengan jujur daripada memendam perasaan atau menyembunyikan sesuatu dari pasangan.

Sikap tertutup justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan membuat jarak emosional semakin besar.

Apabila Anda dan pasangan sedang menghadapi perbedaan pendapat, cobalah mendengarkan sudut pandang masing-masing tanpa terburu-buru menyalahkan. Kesabaran dan keterbukaan dapat membantu meredakan ketegangan.

Bagi Aquarius yang masih lajang, kesempatan berkenalan dengan seseorang bisa datang melalui kelompok pertemanan, komunitas sosial, atau percakapan di dunia maya.

Nikmati proses mengenal orang baru tanpa merasa harus segera menentukan status hubungan. Biarkan kedekatan tumbuh secara alami sambil memahami karakter dan kecocokan satu sama lain.

Keuangan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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