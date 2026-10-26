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Mellyna Putri Diniar
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.14 WIB

Ubah Nasib Finansial! 3 Bulan Lahir Ini Disebut Punya Potensi Jadi Miliarder Pertama di Keluarga

Ilustrasi miliarder yang melambangkan kesuksesan finansial dan peluang membangun kekayaan lintas generasi / Foto: (Collective World) - Image

Ilustrasi miliarder yang melambangkan kesuksesan finansial dan peluang membangun kekayaan lintas generasi / Foto: (Collective World)

JawaPos.com — Menjadi miliarder pertama dalam keluarga bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga membuka peluang hidup yang sebelumnya sulit dijangkau. Pencapaian finansial tersebut dapat memberikan keamanan ekonomi bagi orang tua, memperluas kesempatan generasi berikutnya, serta menciptakan kestabilan yang bisa diwariskan dalam jangka panjang.

Membangun kekayaan tentu membutuhkan lebih dari sekadar ambisi. Kesabaran, kemampuan mengenali peluang, kedisiplinan mengelola keuangan, dan keberanian mengembangkan potensi diri dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. 

Menjelang akhir 2026, pembahasan astrologi kembali menyoroti karakter yang dianggap berpotensi mendukung perjalanan finansial seseorang. Ada tiga bulan kelahiran yang disebut memiliki peluang untuk menjadi miliarder pertama dalam keluarganya.

Dilansir dari Collective World, Senin (26/10/2026), ketiga bulan tersebut dikaitkan dengan pendekatan berbeda dalam membangun kekayaan, mulai dari konsistensi jangka panjang, kemampuan melihat nilai suatu peluang, hingga ambisi untuk mengubah kondisi kehidupan keluarga. Berikut penjelasannya.

1. Januari, Membangun Kekayaan dengan Kesabaran

Orang yang lahir pada Januari digambarkan memiliki ambisi kuat dan kesediaan untuk bekerja demi tujuan jangka panjang. Mereka cenderung lebih tertarik membangun kestabilan finansial secara bertahap daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Pengalaman menyaksikan orang tua bekerja keras tanpa memperoleh kebebasan finansial yang memadai juga digambarkan dapat memengaruhi cara mereka memandang uang. Mereka ingin memiliki rumah sendiri, tabungan yang dapat diandalkan, serta kemampuan menghadapi pengeluaran mendadak tanpa mengguncang kondisi keuangan.

Menurut Collective World, jalan menuju kekayaan bagi kelompok ini dapat berasal dari usaha yang dikembangkan selama bertahun-tahun, karier yang menghargai keahlian, atau akumulasi investasi dan aset secara disiplin. Kekuatan utamanya terletak pada konsistensi mempertahankan tujuan meskipun hasilnya tidak langsung terlihat.

2. Mei, Mengubah Selera Menjadi Peluang Bisnis

Mereka yang lahir pada Mei digambarkan memiliki kepekaan terhadap kualitas, keindahan, kenyamanan, dan hal-hal yang dianggap bernilai oleh konsumen. Kemampuan tersebut berpotensi menjadi modal untuk mengembangkan bisnis di bidang desain, properti, kecantikan, kuliner, atau fesyen.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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