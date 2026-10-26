Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika kesibukan belakangan ini membuat waktu istirahat semakin berkurang.
Berbagai urusan pekerjaan dan persoalan pribadi yang terus memenuhi pikiran bisa membuatmu kesulitan benar-benar bersantai, meskipun aktivitas harian telah berakhir.
Aquarius sebaiknya mulai memperhatikan sinyal kelelahan yang muncul dan tidak terus memaksakan diri untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab dalam waktu bersamaan.
Ketika pikiran terus dipenuhi berbagai persoalan, tubuh bisa terasa lebih cepat lelah dan konsentrasi menjadi kurang optimal saat menjalani rutinitas.
Untuk mengatasinya, cobalah menyusun daftar pekerjaan berdasarkan prioritas agar setiap tugas dapat diselesaikan secara bertahap tanpa menambah tekanan yang tidak perlu.
Kamu juga tidak harus selalu menggunakan seluruh waktu luang untuk mengejar pekerjaan yang belum selesai, terutama ketika tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi.
Menyediakan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga keseimbangan pikiran.
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Jawa Pos
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