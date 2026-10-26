Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kelola Stres

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Senin, 26 Oktober 2026, menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika tuntutan pekerjaan mulai menyita banyak waktu dan energi.
Keinginan untuk menuntaskan berbagai tanggung jawab memang dapat mendorongmu tetap produktif, tetapi jangan sampai ambisi tersebut membuat kebutuhan tubuh untuk beristirahat justru terabaikan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan diri dan tidak terus memaksakan aktivitas ketika tubuh sudah terasa lelah.
Kurangnya waktu istirahat dapat membuat konsentrasi menurun, emosi lebih mudah berubah, serta kegiatan sehari-hari terasa semakin berat untuk dijalani.
Ketika pekerjaan datang bersamaan, cobalah mengatur ulang jadwal berdasarkan tingkat kepentingan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.
Tidak semua urusan harus dituntaskan sekaligus, terlebih jika beberapa tugas masih bisa dilanjutkan keesokan harinya tanpa menimbulkan dampak berarti.
Membagi pekerjaan menjadi beberapa tahap dapat membantu mengurangi tekanan sekaligus memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan tenaga.
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Jawa Pos
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