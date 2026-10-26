Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) disarankan meluangkan waktu bersama keluarga atau teman dekat untuk memperbaiki suasana hati hari ini.

Pengaruh Bulan di Taurus mendukung kegiatan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi jangan lupa menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan aktivitas fisik.

Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang mungkin menemukan kecocokan dengan Aquarius berkat kebiasaan unik yang serupa.

Sementara itu, kondisi keuangan Capricorn diperkirakan cukup stabil. Meski demikian, Anda tetap perlu berhati-hati sebelum mengambil keputusan investasi.

Lakukan riset secara menyeluruh dan periksa setiap perhitungan agar tabungan tetap terlindungi. Di tengah kesibukan, pastikan pula Anda mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

Mari simak seperti apa ramalan selengkapnya dari zodiak Capricorn seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Pengaruh Merkurius dapat mendorong pasangan untuk membicarakan kembali persoalan dari masa lalu.

Topik tersebut mungkin terasa canggung atau membuat suasana sedikit tidak nyaman pada awalnya.

Namun, membicarakannya secara terbuka justru bisa membantu Anda dan pasangan memahami sudut pandang masing-masing serta melepaskan beban yang selama ini mengganggu hubungan.

Bagi Capricorn yang masih lajang, seseorang yang selama ini dikenal sebagai teman atau kenalan mungkin mulai terlihat lebih menarik. Perasaan yang tumbuh perlahan bisa membuka peluang menuju hubungan yang berbeda.

Jika ingin mengetahui apakah ketertarikan itu berbalas, cobalah bersikap jujur mengenai perasaan Anda. Komunikasi yang terbuka dapat membantu memperjelas hubungan tanpa perlu terburu-buru mengambil keputusan.

Keuangan Capricorn