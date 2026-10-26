Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) disarankan meluangkan waktu bersama keluarga atau teman dekat untuk memperbaiki suasana hati hari ini.
Pengaruh Bulan di Taurus mendukung kegiatan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi jangan lupa menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan aktivitas fisik.
Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang mungkin menemukan kecocokan dengan Aquarius berkat kebiasaan unik yang serupa.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Taurus Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan
Sementara itu, kondisi keuangan Capricorn diperkirakan cukup stabil. Meski demikian, Anda tetap perlu berhati-hati sebelum mengambil keputusan investasi.
Lakukan riset secara menyeluruh dan periksa setiap perhitungan agar tabungan tetap terlindungi. Di tengah kesibukan, pastikan pula Anda mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Cinta Capricorn
Pengaruh Merkurius dapat mendorong pasangan untuk membicarakan kembali persoalan dari masa lalu.
Topik tersebut mungkin terasa canggung atau membuat suasana sedikit tidak nyaman pada awalnya.
Namun, membicarakannya secara terbuka justru bisa membantu Anda dan pasangan memahami sudut pandang masing-masing serta melepaskan beban yang selama ini mengganggu hubungan.
Bagi Capricorn yang masih lajang, seseorang yang selama ini dikenal sebagai teman atau kenalan mungkin mulai terlihat lebih menarik. Perasaan yang tumbuh perlahan bisa membuka peluang menuju hubungan yang berbeda.
Jika ingin mengetahui apakah ketertarikan itu berbalas, cobalah bersikap jujur mengenai perasaan Anda. Komunikasi yang terbuka dapat membantu memperjelas hubungan tanpa perlu terburu-buru mengambil keputusan.
Keuangan Capricorn
Pengaruh Venus membawa kecenderungan positif bagi kondisi keuangan Capricorn. Arus pemasukan dan pengeluaran diperkirakan tetap seimbang, meskipun tidak ada keuntungan besar yang bisa dirayakan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022