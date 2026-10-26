Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan sehari-hari yang mendukung kebugaran tubuh dan kestabilan kondisi emosional.

Dorongan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan mungkin membuatmu lebih aktif, tetapi kesibukan yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan tubuh untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai mengatur jadwal secara lebih realistis agar seluruh aktivitas tidak dilakukan secara beruntun tanpa memberikan ruang untuk beristirahat.

Jika pekerjaan terasa menumpuk, bagilah tanggung jawab menjadi beberapa bagian dan tentukan waktu khusus untuk menyelesaikan setiap tugas.

Mengambil jeda singkat di antara pekerjaan dapat membantu mengurangi kejenuhan, terutama ketika kamu harus berkonsentrasi dalam waktu lama atau terus menatap layar komputer.

Kamu juga dapat menyegarkan tubuh dengan berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menjalani kegiatan fisik ringan yang sesuai dengan kemampuan.