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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Redakan Tekanan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan fisik, waktu pemulihan, serta ketenangan pikiran di tengah berbagai aktivitas.

Tanggung jawab yang menumpuk mungkin membuatmu terlalu fokus mencari jalan keluar dari setiap persoalan hingga lupa mengenali batas kemampuan tubuh sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Agar tenaga tidak cepat terkuras, Scorpio sebaiknya menyusun agenda harian sesuai kemampuan dan menyisihkan waktu istirahat di antara pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

Kamu tidak perlu terus memaksakan diri ketika mulai merasa lelah karena mengambil jeda dapat membantu menjaga kenyamanan selama menjalani rutinitas.

Jika pikiran dipenuhi kekhawatiran atau persoalan yang belum terselesaikan, cobalah membicarakannya dengan teman yang dipercaya atau anggota keluarga yang membuatmu merasa nyaman.

Berbagi cerita dapat memberikan kesempatan untuk melihat situasi dari sudut pandang berbeda sekaligus mengurangi beban yang selama ini dipendam sendiri.

Scorpio juga perlu memahami bahwa meminta dukungan bukan berarti tidak mampu menghadapi masalah, melainkan salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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